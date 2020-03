Encuentran a mujer como "poseída por demonios" cerca de El Coyotepe

Foto: TN8

En extrañas circunstancias fue encontrada una mujer en el camino a la fortaleza El Coyotepe, en Masaya, en horas del mediodía de este miércoles 11 de marzo.

Se cree que estaba "poseída por los demonios" ya que según relatos de los testigos, la joven de cabello rizado, tez blanca y robusta, daba gritos extraños; su lenguaje no era comprensible, pero además cargaba una Biblia con una fotografía de una niña con una mochila color rosado.

"Quién sabe de dónde es, no se sabe de qué barrio viene, ahí apareció. Venimos y brincaba 'de este pelo' (metros). Ella estaba endemoniada, ahí anda una Biblia, unos cuadernos. Aquí la hallaron unos muchachos; se suspendía en el aire", dijo un ciudadano identificado como Roberto.

"Se levantaba como dos metros ella solita y después se dejaba caer, cuando la policía vino no pudieron hacer nada, los podía agredir, primera vez que veo eso, sentimos miedo la verdad. Es que tenía una fuerza descomunal (...) los que vinieron de la Cruz Roja dijeron que no tenía indicios de droga, la verdad era raro cómo se ponía y cómo hablaba, no se le entendía qué era lo que decía", dijo Javier Castellón, otro testigo.

Se desconoce la identidad de la joven y aunque Cruz Roja Nicaragüense y la Policía Nacional se presentaron al lugar, fue imposible remitirla a un centro asistencial debido a la actitud de la misma.

Buscaba a familiares

Según testigos, la joven quería entrar a la fortaleza El Coyotepe aduciendo que la esperaban familiares. De manera repentina volvió en sí, pero era difícil acercársele ya que se portaba agresiva, lo único que pedía era ingresar a las instalaciones del histórico Coyotepe.

Aunque en Masaya no es común ver este tipo de situaciones el asombro era de los pobladores aledaños a la fortaleza, ya que describían como endemoniada a la joven, y quienes esperaban la llegada de un pastor o sacerdote para que lograra “liberar a la joven de los demonios”.

Por su parte las autoridades del orden público se encuentran investigando la identidad de la joven y si es de este municipio, además si tiene familiares para que reciba la ayuda que necesita.