Llevan a audiencia a hombre que asesinó a jovencita en Jinotepe

Foto: TN8

El fuerte resguardo policial en las afueras del juzgado especializado en violencia, se debió a que el día de hoy lunes fue presentado ante el juez, nuevamente, el presunto femicida Jeyson Castro Ortez de 33 años de edad, acusado de la muerte violenta de la joven Ruth Elizabeth Aburto Acevedo, de 22 años de edad.

Fue una audiencia preparatoria de juicio realizada en la sala del juzgado de Distrito Penal de Audiencias, ante el juez Felix Jacinto González.

No retirarán niguna de las pruebas

La defensa de Castro pidió al juez no le valoren varias pruebas que a su criterio son impertinentes, aunque la fiscalía no se opuso, el juez determinó que no se debía sacar ni una prueba, pues aseguró que cada una tiene su nivel de importancia y por lo tanto no admitió la petición de la abogada del acusado, quien pidió se dejara sentada su protesta como en derecho corresponde.

Luego de la cita de hoy lunes, se fijó fecha para el juicio oral y público, para el día 19 de marzo en el mismo juzgado.

Este sujeto está siendo acusado de femicidio bajo la ley 779, junto a él estaba siendo juzgada una joven y su pareja, quienes enfrentarían la justicia por el delito de encubrimiento, si embargo estas dos personas declararán como testigos en el juicio.

Los hechos

El repudiable hecho ocurrió el domingo 19 de enero de 2020 en el barrio El Cementerio de la ciudad de Jinotepe, lugar donde alquilaba la víctima junto a su verdugo.

Ambos habían regresado de un paseo familiar del mar sin imaginarse que la muerte rondaba a la joven.

Jeyson y Ruth tenían alrededor de cuatro meses de convivir, pese a la desaprobación de su padre y familiares, puesto que la madre de ésta recién había fallecido.

El abominable hecho ocurrió tras una discusión en el comedor de la sala de la vivienda donde habitaban, de donde el victimario salió huyendo en una motocicleta perteneciente a la víctima.