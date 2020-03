Más de 100 mil córdobas en pérdidas por incendio en La Caimana

Foto: TN8

La Caimana, tramo muy conocido en el Mercado Oriental que vivió incendios que han acabado en más de una ocasión con gran parte de su mercadería, este domingo fue el escenario favorito del fuego nuevamente, dejando pérdidas considerables.

“Al cálculo fueron como 150 mil córdobas, por que se quemaron sillas, carretas, muebles, centros para tv, de madera teca e importado; eso es lo que calculamos sin meter el inmueble que hay que repararlo porque el techo está desbaratado por la razón que era nicalit”, dijo Doña Hilda Rosa Scott Hernández, dueña del local ubicado en Managua.

Peritos de la Policía Nacional y la Dirección General de Bomberos, regresaron esta mañana de lunes al lugar de los hechos para indagar el origen del incendio y descartar mano criminal, pues se presume que podría haber sido provocado.

“Solo Dios sabe qué fue lo que lo originó, me acababa de ir de aquí cuando una vecina me llamó y me dijo: 'Doña Hilda, Doña Hilda, se está quemando La Caimana'. Llamé a mi hija en carrera que andaba paseando con su familia y vino ella a enfrentar”, expresó la señora Scott.

Trabajo de bomberos y policía

Miembros de la Dirección General de Bomberos y Benemérito Cuerpo de Bomberos se presentaron a la escena del siniestro y trabajaron en conjunto aproximadamente durante 20 minutos, logrando evitar la propagación de las llamas que estaban afectando material de alta combustión.

“Hay una vecina de aquí a la media cuadra que fue la que avisó a los bomberos e inmediatamente vinieron. Yo les estoy muy agradecida a los bomberos que evitaron que quedara en la calle”, afirmó la dueña de la mueblería La Caimana.

Los comerciantes cercanos a La Caimana también colaboraron para evitar que las pérdidas fueran totales, sacando muebles del local; por la afluencia de personas, la Policía Nacional se desplegó para proteger la mercadería y garantizar que el trabajo de los bomberos se realizara con el mayor acceso y rapidez posible.