Policía Nacional investiga la muerte de joven en Nandasmo

Foto: TN8

En la comunidad de Pío XVII fue encontrado esta mañana sin vida y tirado en una calle el joven de 22 años Juan Alexander Pérez, según testigos este estaba boca abajo y con sangre en sus oídos y boca.

"Esta mañana nosotros pasamos por el lugar, ya que íbamos para la iglesia y lo vimos, le dije a mi esposo que seguro estaba dormido de tanto tomar, pero entonces pasamos al regreso y vemos que estaba en la misma posición, lo vi raro, nos asomamos y las manos ya se le miraban heladas, así moradas entonces llamamos a la policía", relató Rebeca González, testigo.

"No queríamos tocarlo y confirmaron que estaba muerto, ya no había nada que hacer, no sabemos como murió, dicen que era filarmónico, da mucho pesar, como madre, como poblador, da pesar porque el diablo anda buscando como arrebatar almas, yo le digo a los jóvenes que se acerquen a Dios, para que sus vidas estén llenas de amor y no entregar la vida al diablo que eso busca asesinatos y tragedias", agregó González.

"La verdad estamos asombrados porque nunca en este pueblo pasan cosas así, estamos asustados porque salimos a la calle, no se sabe que lo que le pasó", dijo Roberto Ortiz.

La policía y la técnica canina se desplegó en el lugar, también se hizo presente medicina forense, se presume que el joven perdió la vida al ser víctima de un accidente de tránsito, las investigaciones entorno al hecho continúan mientras el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal.

Una vez más la policía reitera el llamado a los conductores y peatones a la prudencia en las carreteras para evitar tragedias como estas, evite el consumo de licor, tanto para conductores como peatones, pues esta es una de las causas más frecuentes por las que las familias enfrentan este tipo de tragedias.