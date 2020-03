Motociclista fallece al estrellarse con rastra en Chontales

Foto: TN8

De manera instantánea murió la noche de este jueves el joven Juan Carlos Cerrato Álvarez de 31 años de edad, al estrellar la motocicleta AKT, placa CT 13382, contra la parte lateral izquierda de una rastra.

Dicho camión rastra es marca Freightliner, placa M 143358, conducido por José de la Cruz López Velásquez, de 29 años de edad.

El fatal accidente de tránsito ocurrió a eso de las 10:50 de la noche, exactamente en las cercanías del puente San Esteban, jurisdicción de la ciudad de Juigalpa, en el kilómetro 127.5, carretera que conduce Managua a El Rama.

Según vecinos del sector, escucharon el impacto y con lo cual luego observaron a la víctima en un charco de sangre, minutos más tarde se presentaron técnicos de emergencias de Cruz Roja Nicaragüense pero ya se encontraba sin signos vitales.

La víctima era originaria de El Rama, pero habitaba en la ciudad de Juigalpa, Chontales, y laboraba por un colegio privado impartiendo clases de inglés.

"Yo siento que impacta él abajo de la llanta del camión, luego pega a un lado de la pipa, la moto sale a un lado, me detuve para que no me echaran la culpa a mí. Se da a la fuga el otro vehículo, me dirigía hacia El Rama", dijo José de la Cruz López, conductor de la rastra.

Investigación del accidente

Agentes de Tránsito de la Policía Nacional llegaron al lugar de la tragedia a realizar las investigaciones pertinentes y determinar el estado de responsabilidad de los conductores.

Según el médico forense, las causas directas de la muerte de Juan Carlos fue traumatismo craneoencefálico severo, traumatismo abdominal, destrucción de la masa encefálica, más exposición de las vísceras abdominales, muriendo instantáneamente.