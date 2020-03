Mujer ebria atenta contra su vida lanzándose a un cauce en Managua

Foto: TN8

Una mujer en aparente estado de ebriedad resultó con severos golpes en su rostro y en distintas partes del cuerpo, después que se lanzó a un cauce de unos 5 metros de profundidad, la noche de este miércoles 04 de marzo en las cercanías de los semáforos de El Dorado, en Managua.

Testigos aseguraron que la mujer no es tomadora habitual, pero cuando llega a ingerir licor comete este tipo de actos que atentan contra su vida.

La mujer que resultó lesionada fue identificada como Keyling Romero, de aproximadamente 30 años de edad.

Amigos cercanos a la mujer acudieron rápidamente para auxiliarla, pero les fue imposible ya que esta no podía estar en pie por el estado de embriaguez y los golpes que recibió al caer al cauce.

Bomberos la pusieron a salvo

"No se porqué hizo algo así, ella no toma seguido pero cuando llega a tomar hace locuras, a nosotros nos llegaron a avisar que se había tirado, así que venimos para tratar de ayudarla y sacarla, pero no pudimos, gracias a Dios vinieron los Bomberos a atenderla y ellos la van a sacar", manifestó una amiga de la lesionada.

Una unidad de la Dirección General de Bomberos se hizo presente para atender las heridas de la mujer y rescatarla.

Una vez que la extrajeron, la mujer se negaba a ser trasladada a un centro hospitalario, pero afortunadamente el cuerpo de Bomberos logró convencerla y fue llevada al Hospital Militar, donde médicos de turno la atenderían para valorar su estado de salud y proceder con el tratamiento que fuera necesario.

Una vez más queda evidenciado que el ingerir sustancias alucinógenas pone en riesgo hasta la vida de las personas, y no solo de quien la ingiere, sino también de "otras personas, por ejemplo, familiares, amigos, compañeros de trabajo y desconocidos", según lo revela la OMS.

La Organización Mundial de la Salud en el 2018 detalló que "cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,3% de todas las defunciones".