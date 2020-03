Policía investiga presunta violación de un niño de 12 años en Managua

Foto: TN8

En su inocencia, un niño de 12 años de edad creyó en la palabra de un hombre que supuestamente con engaños le abrió las puertas de su casa para brindarle un plato de comida, pero estando dentro de la vivienda este cometió el repudiable acto de violar al niño en el barrio 28 de Mayo, en Managua.

Familiares del menor relataron que el hombre era de confianza, ya que llevaba al niño con frecuencia a la iglesia, pero el día de hoy este lo invitó a comer a su casa con engaños para cometer el repudiable acto.

El acusado de agredir sexualmente al niño con iniciales C.S.C.C. de 12 años de edad, fue identificado como Larry Antonio Rivera de 42 años de edad.

Parientes del niño dijeron que el niño llegó llorando a la casa diciendo que el vecino lo había violado en su casa y al revisarlo se dieron cuenta que estaba sangrando de sus partes íntimas.

El padre del supuesto agresor, muy indignado por la acusación que se le está haciendo a su hijo, comentó: "él es un hombre cristiano, no se mete con nadie, yo creo plenamente en él y estoy seguro que él no hizo nada, así que pido a las autoridades que se aclare esto porque aquí todos en el barrio lo conocen y pueden dar fe de que él es un buen muchacho, no se porque esa mujer lo acusa de cometer ese crimen cuando estoy seguro que no es verdad", finalizó.

La Policía Nacional del distrito V de Managua se presentó al lugar para tomar la denuncia y se hizo la detención del acusado para trasladarlo a la estación policial, donde se hará la investigación de este caso que tiene consternados a los pobladores de este barrio.

Parientes del niño dijeron que él es ya consciente para poder hablar y relatar todo lo que sucedió, así que piden a las autoridades se investigue a fondo para que el supuesto agresor pague por lo que hizo.

"Yo soy abuela del niño, él iba a la iglesia con ese hombre, pero hoy le dijo que lo iba a invitar a comer, en su inocencia él fue a su casa, pero dice que estando ahí abusó sexualmente de él, yo quiero que pague por lo que le hizo al niño, porque él entiende muy bien y nos dijo todo lo que pasó", expresó la abuela del menor.

La víctima será llevada al Instituto de Medicinal Legal, donde se harán las pruebas necesarias para comprobar si fue abusado sexualmente.