Policía investiga muerte de joven en extrañas circunstancias en Managua

Foto: TN8

En circunstancia no precisas fue encontrado el cuerpo sin vida del joven Ervin Nicaragua Muñoz, de aproximadamente 30 años de edad, la noche de este martes en el Km 17 de la carretera a Masaya.

Personas que conocían al joven aseguraron que él era tomador habitual, sin embargo era una persona tranquila y respetuosa que no tenía diferencias con nadie como para que pudieran haber acabado con su vida, por lo tanto se encuentran sorprendidos de que haberlo encontrado muerto.

Te puede interesar: Video: Así fue la captura del femicida de Granada en un bar de Managua

Mientras tanto, familiares del joven, después de enterarse de la lamentable noticia, llagaron al lugar para identificar el cuerpo y salir de la duda si se trataba de Ervin, quienes al verlo pudieron confirmar que era su pariente el que estaba a la orilla de la carretera ya sin signos vitales.

Una habitante del sector, sin salir del asombro por el suceso, aseguró que "el lugar es muy sano, estos casos que encuentran cuerpos no es común por aquí, la verdad es bastante raro, aún no sabemos cómo fue que pasó, cuando nosotros venimos él ya estaba tirado ahí por la acera y lo que logré ver es que tenía un golpe en la cabeza, pero no se sabe si alguien le hizo algo o algún vehículo".

Posible muerte natural

Uno de los familiares en entrevista a TN8, dijo que presume que la muerte del joven haya sido por causas naturales, dado que era un tomador consuetudinario "él tomaba mucho y a raíz de eso le daban como convulsiones, así que creemos que por tanto licor fue que falleció y como aquí es carretera, ahí esta la cuneta donde pudo golpearse cuando estaba teniendo la convulsión, porque realmente él no tenía enemigos, trabajaba y era muy tranquilo", finalizó.

#LoÚltimo | La Policía Nacional investiga la muerte del joven Ervin Nicaragua Muñoz, de aproximadamente 30 años de edad, después de ser encontrado en el Km 17 carretera a #Masaya en circunstancias aún desconocidas. pic.twitter.com/4jhnov0fHA — TN8 Nicaragua (@canaltn8) March 4, 2020

Agentes policiales se presentaron al lugar para acordonar la escena del suceso y realizar las respectivas investigaciones para descartar mano criminal en este caso.