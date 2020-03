Atropellan a hombre a pocos metros de un puente peatonal en Managua

Foto: TN8

A pocos metros de un puente peatonal fue atropellado el señor Danilo José González de 65 años de edad, por una unidad de transporte urbano que cubre la ruta 110 en Managua, aparentemente el peatón cruzó la vía de manera imprudente dando lugar al percance, justo en la intercepción de los semáforos de La Fuente.

Testigos aseguraron que el señor andaba bajo los efectos del alcohol y que el conductor del bus hizo todo lo posible por esquivarlo, pero este cruzó de manera irresponsable.

Las personas que viajaban en la unidad bajaron rápidamente para verificar que el peatón estuviera bien y llamaron a las autoridades correspondientes para que atendieran el caso.

El del bus intentó esquivarlo

"Yo venía en el bus y el se cruzó rápido, el muchacho del bus intentó esquivarlo y al parecer no lo golpeó sino que por el susto el cayó al pavimento, pero ya lo están atendiendo gracias a Dios para que ellos vean si realmente el señor está bien", comentó una pasajera del bus.

Una unidad de la Cruz Roja se hizo presente al lugar para brindarle los primeros auxilios a González, quien afortunadamente sólo presentaba golpes leves y no ameritó traslado a un centro asistencial.

La hermana del conductor llegó molesta al lugar alegando que el señor se encontraba bien y que testigos vieron que su hermano logró esquivar al hombre sin tocarle "ni un pelo", " todos somos humanos y no queremos dañar a nadie, aquí la gente que miró todo dicen que mi hermano no lo tocó, él se cayó al pavimento por el susto seguro, pero no tiene nada, gracias a Dios está bien", finalizó.

Crónica TN8 hace el llamado a todos los nicaragüenses a hacer uso de los puentes peatonales para evitar este tipo de accidentes, que en ocasiones deja víctimas mortales.

Por su parte la Policía Nacional continúa brindando medidas de prevención, para evitar accidentes de tránsito, entre las recomendaciones destacan no conducir en estado de ebriedad, no manejar a exceso de velocidad, conductor y acompañante de motocicleta siempre portar el casco de protección y a los peatones fijarse a ambos lados si va a cruzar la vía.