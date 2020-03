Entregan cuerpos de jóvenes asesinadas en Granada a sus familias

Foto: TN8

Como si se tratase de una pesadilla, los familiares de las dos jóvenes asesinadas por Larry Robert McCartney, la tarde de este pasado 3 de marzo, recibieron con un profundo dolor los cuerpos de ambas.

Fue hasta en horas de la tarde de este martes 03 de marzo, en el barrio Villa Esperanza y Guapinol número 2, que los familiares de Marta Auxiliadora López y Guadalupe García, recibieron los cuerpos de sus hijas, luego de permanecer en el Instituto de Medicina Legal.

Ambas fueron asesinadas por el norteamericano Larry Robert McCartney, quien después de una discusión con su cónyuge (Guadalupe García) este, sin mediar palabra, sacó un revolver y le disparó a quema ropa, con tan mala suerte corrió también Marta Auxiliadora López, ambas fueron dejadas en abandono en un barranco de la comunidad de Posintepe, camino hacia el puerto de Asese, en las Isletas de Granada.

“Deja en la orfandad a dos niños, una de 6 y otro de 4, ella ayer salió a dejar a los niños a la escuelita y después salió y fue hasta en la noche que nos dimos cuenta de la tragedia, me siento satisfecha porque agarraron al asesino y no deseo que lo suelten si no que pague la condena que tiene que pagar”, dijo Geovania Centeno, madre de Marta López.

Amigas inseparables

Ambas víctimas eran consideradas grandes amigas, siempre salían juntas, la distancia que las dividía era de escasos 50 metros, la familia de Guadalupe García entre llantos exigían justicia.

“Me siento con un pedazo menos de mí, mi hija deja dos niños solos, dos niños que quedan sin su madre, lo único que puedo pedir es que la Policía le haga caer todo el peso de la ley a ese hombre que me arrebató a mi hija”, manifestó Isabel García, madre de Guadalupe.

El sujeto fue capturado en menos de 12 horas, y ahora le corresponde enfrentar la justicia, este miércoles 04 de marzo se efectuará misa de cuerpo presente a las 8 de la mañana, en la iglesia Ermita del Socorro, para luego participar de su cristiana sepultura.