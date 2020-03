Encuentran en Masatepe cuerpo de hombre en un charco de sangre

Foto: TN8

La consternación invadió a los pobladores del barrio Jalata, ubicado en el municipio Masatepe, al encontrar este martes en un charco de sangre y lodo dando su último suspiro de vida a Juan Carlos Quesada Amador.

Este hombre joven de 31 años se dedicaba a las obras sociales y de técnico en reparación de celulares.

El crimen ocurrió en horas de la madrugada a tan solo media cuadra de la vivienda de Quesada, en el departamento de Masaya. El cuerpo tenía señales de haber recibido estocadas.

Según Samanta Larios, hermana de la víctima, hasta el momento desconoce las razones por la que salió a esa hora de la vivienda pero saben que recibió una llamada.

"Nos enteramos a las 4 de la mañana, una vecina nos vino a avisar que allá estaba Juan Carlos agonizando, mi mamá me levantó, me dijo: 'me puñalearon (apuñalaron) a mi hijo'. Salimos corriendo, cuando llegamos él se estaba ahogando en su propia sangre. Cuando llegó la ambulancia dijeron que ya no había nada que hacer. La policía anda detrás de los que asesinaron a mi hermano; no se sabe, solo que recibió una llamada y el salió y ya no regresó", mencionó Samanta.

Piden justicia

Según vecinos y familiares, el joven no se metía con nadie y promovía obras sociales denominadas para una niñez feliz, es por esta razón que piden justicia y todo el peso de la ley para el autor o los autores del crimen.

"Ese muchacho hacía obras de caridad, salía con mi hermano, hacia fiestas año con año para darle a los niños, también a los ancianos, no se metía con nadie, eso es lo raro, que me doy cuenta que lo mataron (...) no se merecía esto", dijo José Hernández, poblador.

"Mucha gente se viste de cordero y son lobos rapaces quitándole la vida a personas tranquilas, personas trabajadoras, lo único que le pedimos a la policía es que esclarezcan este crimen porque si ya pasó con uno pasará con otro. Sabemos que hay oficiales de la Policía Nacional que son capaces de esclarecer estos casos. Realmente sabemos que ellos son eficientes", dijo un vecino que se identificó como Roberto.

En la escena del crimen se encontró una chaqueta y un carretón que los vecinos reconocen como propiedad de un joven que se dedica a la venta de fritos y chicharrones.

La Policía Nacional investiga este caso con el apoyo de la técnica canina.