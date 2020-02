Conductor borracho atenta contra familia en León

Foto: TN8

En manos de las autoridades policiales se encuentra un conductor identificado como, David Guillén, tras estrellarse contra dos viviendas en el reparto, José Benito Escobar en León.

"Estábamos todos acostados, si, esto fue horrible, nosotros no sabíamos ni qué era, si había explotado algún transformador, pero era que este individuo había hecho la gracia de irse a beber guaro, para después venir a destruir la propiedad y poner en peligro la vida de todos nosotros, de todos los que vivimos aquí", Benita García, afectada.

"Gracias a Dios, nadie resultó herido, pero si también, hay que ver lo que es ver, una casa que se levanta con sacrificio y viene alguien desalmado que se va a beber guaro tranquilamente y después la daña", agregó la afectada.

Daños

"Andaba con una mujer, una querida seguramente y supuestamente venía peleando con la mujer. Lo que él hizo fue demasiado, la niña la pusimos en otro lado pensando era un temblor, a él no le paso nada, que se haga responsable, tiene que responder a como sea, los daños son incalculables. Había una pulpería, venta de gas, me dañó la moto y sin meter los daños de la casa", afirmó Alba Magaly Arauz, afectada.

"Todo dañaron, mi esposa estaba adentro y le cayeron unos pedazos de losetas, gracias a Dios estamos, bien, yo solicito que me pague lo que me dañó, para mi que le suspendan la licencia definitivamente, ahí duermen dos nietos mios, donde se estrelló, pero gracias a Dios, ellos no estaban", expresó un habitante de la casa.