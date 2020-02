Camión cargado de tanques con gas choca contra otro carro en Boaco

Foto: TN8

Fuerte accidente de tránsito en la ciudad de Boaco se presume que fue provocado por un camión cargado de tanques de gas, el cual presentó desperfectos mecánicos y se precipitó en una pendiente en el barrio San Miguel, chocando con un automóvil que se encontraba estacionado a la orilla de la calle.

El carro Hyundai, color gris placa Bo 1063, es propiedad del señor Óscar Flores, el automotor quedó totalmente destruido y debajo del pesado camión Freightliner, color blanco placa M 211711, de la empresa súper gas, afortunadamente en este accidente no se presentan víctimas humanas.

Te puede interesar: Propinan fuerte golpiza a supuestos asaltantes en frontera de Nicaragua

Vecinos del barrio San Miguel se encontraban totalmente alarmados por este suceso, ya que sobre estas calles transitan muchos niños de los centros escolares y también los pequeños juegan todas las tardes en este sector, según testigos, un vecino del sector le salvó la vida a 3 niños que se encontraban jugando y también por su rápido actuar realizó esta hazaña.

Al lugar se hicieron presente miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos para extraer lo que quedó del automóvil, del mismo modo se presentó la Policía Nacional para realizar las debidas investigaciones de este accidente que alarmó a los vecinos de este barrio.

"Estaba acostado cuando mi esposa me avisó que habían desbaratado el carro y me salí, cuando miro la gran tragedia que había pasado. La gente se asustó, también me asusté al ver mi carro por que no lo miré donde lo parqueaba, se me lo pasó llevando y me lo tienen que pagar o reponermelo por uno igual", manifestó Óscar Flores, propietario del carro Hyundai que terminó en chatarra.

Para la fortuna el hecho no pasó a más ya que el automotor estaba cargado de tanques con gas.