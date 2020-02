Adulto mayor se precipita con su vehículo a un abismo en Estelí

Foto: TN8

En horas de la tarde de este martes 25 de febrero se originó un accidente de tránsito, donde un conductor perdió el control del vehículo placa ES 01032 y se fue a un abismo en una comunidad de Estelí.

En varias ocasiones a Jesús Antonio Padilla Castillo le habían dicho que a sus 80 años de edad no era recomendable que continuaría conduciendo, hizo caso omiso a esa palabra y casi pierde la vida tras que se precipitara con el vehículo a un abismo.

Padilla Castillo, acostumbra a pasar este lugar frecuentemente, por el sector de Las Torres tiene una propiedad y al dirigirse hacia la ciudad en una cuesta por la comunidad Villa Vieja al este de Estelí no pudo controlar el automotor y se salió de la vía.

“Desde hace años lo conozco siempre llega a mi vivienda, pero me asusté cuando vi a los habitantes que estaban ayudando a una persona que sufrió un accidente y me percaté que era él, ya está un poco avanzado de edad para que ande manejando pero nunca hizo caso, una vez me dijo que a veces le da como unos calambres en las piernas, a lo mejor fue eso porque pasar por aquí en carro es cosa seria, es difícil”, expresó Santa María Castillo, testigo.

Traslado al hospital

Lugareños sacaron a la víctima del interior del carro, mientras llegaban los paramédicos de la Cruz Roja y Bomberos Unificados.

Aproximadamente de 20 metros de profundidad fue rescatada la persona de la tercera edad, y no solo él fue trasladado al hospital Escuela San Juan de Dios, si no también Gloria Córdoba de 48 años fue una de las cuales auxilió al lesionado, y al tratar de subir el barranco se sintió mal de salud.

La víctima resultó con un trauma cerrado de tórax, más un politraumatismo generalizado quien está recibiendo la atención médica por parte de los médicos de turno.