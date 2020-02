Taxista colisiona y arrastra a pareja de motociclistas en Managua

Foto: TN8

El conductor y la acompañante de una motocicleta resultaron con lesiones al ser brutalmente impactados por el conductor de un taxi, quien aparentemente irrespetó la luz roja de los semáforos de la Plaza las Victorias, ocasionando el percance vial donde se llevó la peor parte el conductor de la moto, quien resultó con una fractura en su pie derecho.

Por el fuerte impacto, el motociclista y la mujer que iba de acompañante, fueron arrastrados por el taxi al menos 10 metros, quedando tendidos en el pavimento sin poder levantarse por los golpes recibidos.

En este accidente de tránsito también se registraron daños materiales para ambos vehículos por la fuerte colisión.

Muy nervioso sin saber que decir, el taxista comentó: "la verdad es que no me acuerdo como pasaron las cosas, solo se que venia detrás de otro carro y sentí el impacto, yo no los miré, no se si es que ellos andaban la moto sin luces, he tenido otros accidentes con carros que me chocan, pero jamás con una moto y menos con personas que resulten lesionadas, así que no sabría decir como sucedió, porque fue tan rápido, solo iba hacer un recorrido a esta hora y pues pasó esto".

Ante este tipo de percance vial, la Policía Nacional, en su informe semanal, brinda incansablemente recomendaciones para evitarlos, pero los conductores continúan haciendo caso omiso a estas medidas de prevención.

Para atender esta emergencia fueron necesarias dos unidades de Cruz Roja, quienes estabilizaron a los lesionados y posteriormente los trasladaron a un centro hospitalario, para que médicos de turno atendieran sus lesiones.

"Yo soy cuñado del conductor de la moto y nos avisaron que había tenido un accidente, lógicamente venimos inmediatamente y nos encontramos que tienen una fractura en su pie, estos taxista conducen sin cuidado y por eso pasan estas cosas porque dicen que fue él quien se tiró la luz roja del semáforo", expresó el familiar de uno de los lesionados.

Por su parte agentes de tránsito nacional realizaron el croquis del accidente y serán ellos los que determinen la responsabilidad de los involucrados.