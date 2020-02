Familia de joven asesinado por padrastro en Managua pide se haga justicia

Foto: TN8

Luego de conocerse la triste noticia que consternó a Nicaragua, en que un joven de 17 años de edad falleció a manos de su padrastro la noche de este sábado en el barrio Camilo Chamorro, en el Distrito VI de Managua, se indagó más sobre el autor del crimen.

Un equipo periodístico de TN8 se movilizó hasta el municipio Villa el Carmen donde habita el padre del hoy occiso, para conocer la versión sobre este horrendo suceso.

“Por la noche recibo una llamada donde me dicen que a mi hijo lo han herido por arma blanca, en ese momento busco un medio en que movilizarme hasta Managua para buscar cómo socorrerlo y saber qué es lo que está pasando. Cuando voy en camino me llaman nuevamente y me dicen que ya no hay nada que hacer, que mi hijo está muerto, que le fallece cuando lo están trasladando al Hospital Alemán", comenta Walter Rugama, padre del joven asesinado.

"Esto es algo que no lo esperábamos, como padre me siento devastado según lo que me comentan, porque yo no me encontraba en el lugar de los hechos, supe que había llegado un tomador y le pidió unas monedas y él se las dio, porque anteriormente esta persona le había pedido unas monedas a su padrastro, quien había agredido a su mamá y mi hijo por defenderla es donde fue agredido por su padrastro, dándole la primer estocada", continuó Don Walter.

"No bastándole le dio dos estocadas más, una en la tetilla izquierda y una en el estómago, es lo que me cuentan. Anteriormente mi hijo ya me había comentado que su padrastro era una persona agresiva pero la mamá nunca dijo nada. Nunca pensé que esto iba a llegar hasta este momento tan trágico porque muchas veces me lo quise traer a vivir conmigo pero él quería estar con la madre. Le pido a las autoridades correspondientes que tomen este caso, que no quede impune, que este señor pague lo que hizo, que tenga el castigo que se merece, pena máxima", agregó el señor Rugama.

Ya no podrá ser barbero

Los sueños de este joven de ser un barbero profesional se apagaron a manos de su padrastro.

Vecinos que conocen a la madre del joven fallecido, afirman que era víctima de violencia doméstica y que callaba por miedo ya que éste la amenazaba de muerte.

“Les digo a las mujeres que sean mujeres de valor, mujeres que puedan apreciar a sus hijos, que les den primero su lugar, que sepan que es lo que tienen en su casa, que aprendan a vivir la vida con sus hijos, que tengan mucho cuidado al ponerles un padrastro. La manera que mi muchachito murió me duele mucho, ese monstruo me le arrebató la vida, no se bastó con una puñalada sino menearle la navaja en el estómago (...) si era un niño. Pedimos que se haga justicia, que le den la pena máxima a este asesino, que pague por lo que le hizo a mi niño", dijo tristemente y entre lágrimas la señora Matilde Rugama, abuela paterna del joven.

La tarde del lunes 24 de febrero familiares y amigos del adolescente de iniciales A.R.N.I darían el último adiós, siendo su última morada el cementerio municipal de Villa El Carmen.

“Todos recordaremos a mi hijo, le encantaba el fútbol, tenía muchas amistades, aspiraba ser el mejor en lo que le gustaba hacer. Donde él vivía todos lo conocían como un buen muchacho, alegre, lleno de vida, le gustaba trabajar a pesar de su corta edad, le gustaba ser barbero, siempre estará en mi corazón mi niño y me duele mucho no tenerlo físicamente, pero siempre estará conmigo", finalizó el padre del joven asesinado.