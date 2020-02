Motociclista lesionado al impactar contra un vehículo que no respetó Alto

Foto: TN8

El irrespeto a la señal de Alto por parte del conductor de un vehículo placa CT 10496, identificado como Yader Morales Sequeira de 44 años de edad, provocó que un motociclista impactara contra un costado de la parte delantera del automóvil.

El hecho ocurrió la noche de este sábado 22 de febrero, en el km 139, frente a la Dirección General de Bomberos de la ciudad de Juigalpa en Chontales.

El motociclistas de nombre Eddy Zamir Castillo Rodríguez de 24 años de edad, circulaba en su preferencia, cuando de pronto salió el vehículo, intentó frenar pero fue imposible, producto del impacto cayó al pavimento resultando con quemaduras por fricción en distintas partes del cuerpo, siendo atendido de inmediato por los bomberos, no ameritó ser trasladado a un centro asistencial.

"Yo circulaba de sur a norte, el señor venía saliendo, desde cierta distancia lo veo, vengo frenando, dejé caer la moto para no estrellarme contra la puerta, no pasó a más, solo chimones (raspones), no pude esquivarlo ya que venía otro vehículo, gracias a Dios no fue grave", relató el joven motociclista Zamir Castillo.

Aunque en las mayorías de los accidentes se ven involucrados los conductores de motos, esto no significa que siempre sean los culpables tal como fue en este caso, ya que el joven llevaba su preferencia de sur a norte sobre la pista.

Hasta el lugar llegaron agentes de tránsito de la Policía Nacional a levantamiento del croquis y realizar las investigaciones para determinar el estado de responsabilidad de los conductores involucrados en el incidente.