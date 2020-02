Delincuentes "novatos y asustados" asaltan cyber en Managua

Foto: TN8

Traicionados por los nervios, dos "aprendices de asaltantes", con pistola en mano ingresaron a un cyber café este viernes en la Colonia Salvadorita, Managua, y solo lograron llevarse un celular, dejando el dinero de la caja y las pertenencias del propietario y cibernautas que estaban en el local.

Ocultando sus rostros con cascos pero no los nervios, los dos "novatos" encañonaron al encargado del cyber, Ronald Pacheco, de 25 años, despojando a una abogada de su celular valorado supuestamente en unos 300 dólares.

"Eran dos con cascos, me encañonaron pero les temblaban las manos, le quitaron a ella su teléfono y aunque estaba la caja donde está el dinero y otras cosas de valor. Sus nervios no los dejaron actuar, gracias a Dios, eran inexpertos", expresó el responsable del local.

"Yo estaba en la calle dentro del carro, uno era de estatura baja y con un tatuaje en el brazo derecho, el otro alto, ambos con casco, encañonaron con el arma al muchacho y pues en su apuro para no ser descubierto solo se llevaron un teléfono. La pistola seguro era de juguete, porque ahora si te roban te disparan y si no también. Gracias a Dios no fue así", dijo un testigo que por seguridad omitió su nombre.

Investigación del caso

Un equipo técnico de investigación del Distrito IV de Policía Nacional en Managua se presentó al lugar, mientras agentes de patrullajes, realizaron operativo en los alrededores sin embargo no se logró arrestar a ningún sospechoso de este asalto.

Los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta color negra, con tapas laterales de color amarillo la que ya esta circulada a la espera de identificarlos.

El hecho se dio exactamente de donde fue el Cine Rex, una cuadra arriba.