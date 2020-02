Incendio acaba con la mercadería de un tramo en el Israel Lewites

Foto: TN8

Un incendio registrado la noche de este jueves 20 de febrero en el mercado Israel Lewites, acabó con gran parte de la mercadería de un tramo, que según testigos, tenia pocos días de haber abierto sus puertas a los clientes.

Entre la mercadería que se quemó habían objetos varios como chinelas de baño, toallas y ropa interior.

Comerciantes que aún se encontraban en sus locales dieron aviso rápidamente a las autoridades, para que se hicieran presente a atender el siniestro que casi acaba con todo lo que había dentro.

Los ejercicios de atención de emergencias que desarrollan los Bomberos junto con los comerciantes, resultaron positivos para que ellos pudieran colaborar con apagar las fuertes llamas.

La dueña del local, muy sorprendida por el incendio que amenazó con reducir a cenizas su tramo, comentó: "Tengo poco de haber comprado este tramo y estaba sin energía eléctrica, hasta hoy que vinieron los de Unión Fenosa a realizar las conexiones, así que no sabemos si fue un corto circuito porque todo quedó bien, no dejé nada conectado y habían cerrado hace poco, por eso me sorprende".

Bomberos Unificados atendieron el llamado de emergencia de manera inmediata, logrando controlar rápidamente el incendio que amenazaba con propagarse a tramas aledaños.

"Se actuó con dos unidades de Bomberos, aquí no mas la estación de Bomberos del Israel Lewites actuó inmediatamente y logramos evitar, también con la ayuda de la población, que el fuego se nos propagara, ya está controlado, es un local donde vendían gran cantidad de ropa nueva, vamos hacer las investigaciones correspondientes porque el tramo estaba cerrado, ya la dueña había abandonado el local", expresó el comandante de Bomberos, Jorge Viera.

Por su parte un fuerte operativo policial se desplegó por la zona, para evitar que amigos de lo ajeno se aprovecharan de la situación y cometieran robos, empeorando la situación de la dueña del tramo.

Mientras tanto una unidad del MINSA atendió a una ciudadana que se vio afectada por las fuertes columnas de humo que emanaban del tramo, donde la mayoría del la mercadería eran de tela, provocando las intensas llamas.