Rescatan a menor que cayó en un pozo artesanal en San Rafael del Sur

Un descuido por poco y termina en tragedia para una familia en San Rafael del Sur, cuando la tarde de este jueves un menor se encontraba jugando en el patio de su vivienda y repentinamente se precipitó a las profundidades de un pozo artesanal.

Según información brindada por pobladres, fue por la falta de seguridad en la construcción del pozo, que solamente se encontraba cubierto por unas tablas, lo que propició este suceso que afortunadamente no terminó en tragedia.

Gracias al rápido actuar de rescatistas de la delegación municipal de bomberos que se presentaron al lugar, respondiendo al llamado de vecinos y familiares del menor, con equipo especializado lograron el rescate del niño con el apoyo del abuelo, quien ya se había introducido al pozo, pasando afortunadamente este accidente a ser solamente un susto para esta familia.

Heridas menores

Al ser rescatado del fondo del pozo, el menor solo presentaba golpes y excoriaciones leves, pero fue trasladado por miembros de la delegación municipal de bomberos a un centro asistencial para ser atendido por profesionales de la salud y descartar fracturas.

Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos brindan recomendaciones a las familias nicaragüenses para evitar tragedias que solo dejan luto y dolor, como principal recomendación no se debe descuidar el ambiente donde los niños y niñas se mantienen.

Además no permitir que menores de edad jueguen en lugares que pueden ser peligrosos, sobre todo los niños no pueden estar cerca de las construcciones no terminadas.

Lo más recomendable es sellar con materiales adecuados cualquier tipo de pozo, letrina u hoyos que puedan ser sinónimo de peligro, no solo para los pequeños sino para la población en general.

El menor seguramente recordará este evento el resto de su vida, en el que afortunadamente no es más que una anécdota para compartir con su familia.