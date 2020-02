Bomberos controlaron fuego en un "rastrojo", en Nandaime

Foto: TN8

Un incendio en la zona de la comunidad La Barranca asustó a los vecinos del sector, por lo que llamaron a los miembros de la Dirección General de Bomberos de Nandaime para que trabajaran en apagar el fuego y no se pasara al caserío vecino de la propiedad que tomo fuego este miércoles 19 de febrero.

Aquí el fuego arrasó con unas cinco manzanas de rastrojo (conjunto de restos de tallos y hojas que quedan en el terreno tras cortar un cultivo), por lo que fue necesario enfriar la zona y apagar algunos puntos pero las fuertes rachas de viento hicieron que se quemara rápidamente.

Lo importante de esto es que los apagafuegos brindaron la seguridad ciudadana necesaria y así garantizar que los vecinos no tuvieran algún peligro.

Wilford Martínez, responsable de la Dirección General de Bomberos de Nandaime, expresó que ellos recibieron una llamada de los vecinos del sector "de que el fuego ya estaba cerca de un vecindario, colindante con la propiedad que había tomado fuego".

Martínez aseguró que la propiedad estaba puro rastrojo, más la rapidez de las rachas de viento hicieron que este se quemara más rápido e hizo que el fuego amenazara con expandirse sobre el caserío pero no fue así.

"Gracias a Dios no hay perdidas que lamentar y lo que se quemó no tenía tanto valor, pero si es lamentable que muchas personas no tengan cuidado al pegar fuego, o tirar una colilla de cigarro ya que el fuego comenzó a orillas del camino donde hay mucha basura y restos de maleza muy seca", manifestó una de las pobladoras.

Esta propiedad de unas 40 manzanas está ubicada en la comunidad La Barranca a unos 10 kilómetros al este de Nandaime.