Hombre morboso alerta a padres y autoridades de Rivas

Habitantes del barrio El Rosario, en la ciudad de Rivas, han estado alerta y haciendo el llamado a las autoridades ante el acoso constante de un degenerado que muestra su miembro a niños de un colegio de primaria de unos docientos estudiantes.

Según algunas versiones, el hombre se ubica casi a diario a unos 70 metros de la salida del colegio en horas del medio día, cuando culminan las clases del turno matutino, en un lugar solitario donde casi no transitan personas a esa hora del día, hace que está orinando y cuando las y los niños van cerca les muestra su miembro viril y empieza a realizar actos obscenos y decir palabras vulgares.

El caso mantiene en alerta a estudiantes, autoridades, padres de familia y docentes del colegio Nuestra señora del Rosario ubica prácticamente en una zona rural de la ciudad.

"El hombre es gordito, algo chino, casi no se le ve la cara porque camina en una moto y no se quita el casco, nosotros como padres de familias estamos preocupados y a la vez enardecidos, porque eso no puede ser, es enfermo, un psicópata, nos estamos organizando para ver si lo agarramos, tenemos todos los deseos de hacer justicia con nuestras propias manos, porque tenemos miedo que pase algo similar a lo que pasó en México, si nosotros lo agarramos primero le damos su merecido y lo entregamos a la Policía y que sepa que aquí no vamos a permitir a ningún degenerado", manifestó Regino Rivera, uno de los padres de familia.

Desafortunadamente la directora del colegio no es encontraba en su oficina para obtener sus declaraciones ante este caso, sin embargo aseguraron ya estan tomando las medidas necesarias para evitar que el depravado ocasione algún daño a los menores, entre estas medidas están organizarse con los padres de familia, las autoridades y mantener vigilancia constante de los niños.

Los afectados aseguraron que desde el año pasado ocurre este problema en este sector, por lo que reiteran el llamado a las autoridades para evitar tragedias.