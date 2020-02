Pobladores le dan su merecido a asaltante en el Bo. Andrés Castro

Foto: TN8

Como reza un popular dicho nicaragüense "Le salió el tiro por la culata", un supuesto delincuente fue golpeado por pobladores del barrio Andrés Castro, en Managua, luego de que intimidara a una adolescente de 15 años para que le entregara su celular.

La víctima se encontraba despachando en la venta que tienen en su vivienda, minutos después de este robo el hombre, en compañía de otro sujeto, asaltó a Néstor Velázquez, quien se armó de valor para seguirlos, logrando capturar a uno.

Las familias enardecidas por el asalto le propinaron una "tremenda golpiza" al asaltante, quien fue identificado como Hamilton José Flores de 30 años de edad.

Pobladores del sector aseguran que nunca habían visto a este sujeto en la zona, por lo que creen que es de otro barrio y busca lugares diferentes para cometer sus actos delincuenciales.

"Mi hija es una niña de 15 años, ella estaba despachando en una pequeña venta que Dios nos regaló, cuando este sinvergüenza la intimidó y la amenazó de muerte si no le entregaba el celular, ella muy nerviosa pues se lo dio y este se escapó con otro hombre que andaba con él, a los minutos escuché la bulla, y es que asaltaron a otro muchacho, pero este logró agarrar a uno", comentó muy molesta la mama de la menor.

Agentes policiales llegaron rápidamente para evitar que las personas continuaran golpeando al antisocial, quien terminó siendo trasladado en calidad de detenido a una estación policial, donde se investigará este caso.

"Yo iba para donde mi mamá, cuando los dos me interceptaron y uno de ellos me puso un cuchillo en el cuello, yo le dije ´pipe tranquilo, estoy frente a la casa donde mi mamá´, pero me asaltaron, me quitaron mi celular y 300 córdobas", relató Néstor, quien había sido la segunda victima de los delincuentes.

A raíz de los golpes que los pobladores le propinaron, Bomberos voluntarios se presentaron al lugar para atender las heridas que presentaba.