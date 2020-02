Padre de menor intoxicado asegura que su hijo no fue violado en Managua

Foto: TN8

Las redes sociales se vieron saturadas este lunes 17 de febrero con el caso donde dos sujetos embriagaron a un menor de 11 años e intentaron violarlo en el barrio Los Coquitos, comarca Las Jagüitas, del Distrito V de Managua.

Como medio de comunicación responsable se dio seguimiento a este caso y al llegar a la vivienda del menor, fue encontrado Don Franklin Antonio Delgadillo Martínez, papá de la víctima, quien aseguró que según estudios del Instituto de Medicina Legal afortunadamente su hijo no fue violado o abusado sexualmente, únicamente presentaba signos de intoxicación por exceso de ingesta alcohólica y golpes en su espalda.

"Ya lo hablé con mi esposa, ella anda con el niño y me aseguró que gracias a Dios no hubo penetración y solo quedó en el acoso, por que uno de ellos le enseñó el miembro a mi hijo. De uno de los involucrados sí tenemos conocimiento por que él jugaba Free Fire (videojuego) con el niño, pero del otro no se sabe nada", dijo Franklin Delgadillo, en exclusiva a tn8.tv.

Población alarmada por el hecho

La población del sector se encuentra consternada debido a este grotesco suceso, ya que aseguran que como todo barrio lo que se ve son "robos exprés", pero jamás un caso de intento de violación, además piden a las autoridades de la Policía Nacional se haga justicia.

"Ellos deben pagar condena por que lo intentaron, debe ser que en otras ocasiones lo han hecho y quizás se confiaron, lo que pasó es que se quedaron sin licor y el niño se les escapó, si no quien sabe qué le hubiesen hecho esos degenerados", dijo Doña María del Rosario Pérez, vecina del menor.

Los padres de la víctima aseguraron que seguirán con el proceso de denuncia contra Lester Francisco Mejéa Vallecillos y Jaime Daniel Herrera Vallecillos; acusados de intento de violación y acoso sexual contra un menor.