Dos accidentes en Estelí dejan a motociclistas lesionados

Foto: TN8

En medio de la carretera panamericana que cruza la ciudad de Estelí, por las cercanías de los semáforos conocidos como ENABAS, había quedado un joven tras que impactó con su motocicleta en una unidad de taxi.

El conductor se estacionó porque iba hacer un giro hacia el oeste, en ese momento supuestamente el motociclista circulaba a exceso de velocidad con su medio de transporte porque aventajó a otros automotores, y fue cuando colisionó en la parte trasera del vehículo.

“Ambos circulábamos en la misma dirección, de sur a norte, yo me estacioné, pero no se que fue lo que le pasó a él y venía rápido, no se percató y fue cuando se estrelló en el carro, no se si es que iba para el trabajo o le agarró la tarde, pero circulaba a exceso de velocidad”, dijo Jackson Carrasco, conductor del taxi en que se estrelló el ciudadano.

El motociclista fue trasladado de emergencia por miembros de la Cruz Roja al hospital Regional Escuela San Juan de Dios para hacer atendido por médicos de turno.

Mientras tanto, en otro sector del municipio, en horas de la noche, otro motociclista se vio involucrado en un accidente, quien perdió el control de la motocicleta cuando circulaba por el empalme de la comunidad La Sirena, en la salida norte de Estelí.

Extraoficialmente se conoce que el ciudadano conducía en estado de ebriedad, una de las causad por las que son frecuentes los accidentes de tránsito, así como por desatender las normas de tránsito.



Ahora tendrá que pasar varios meses en recuperación, todo por no ser consciente con él mismo, porque puso en peligro su vida.

El lesionado es identificado como Cristian Rugama de 31 años de edad, habitante del barrio Oscar Gámez, quien resultó con un politraumatismo, por lo que ameritó ser trasladado a un centro hospitalario.