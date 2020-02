Fuego arrasa con enseres de dos cuartos en León

Foto: TN8

Un incendio se registró la tarde de este viernes 14 de febrero, ocasionando pérdidas de los enseres que se encontraban en el interior de una vivienda, las llamas arrasaron con todo lo que había dentro de dos cuartos de la habitación, el siniestro se registró en el barrio La Providencia en el municipio de León.

"Andaba trayendo a mí hija, cuando regreso aquí a casa a dejar a mi hija, miro que esta ardiendo el techo, la casa estaba sola, no había nadie, yo solamente logré sacar el tanque de gas, el televisor, nada más", dijo Duilio Martínez, afectado.

Según Martínez, afortunadamente en el inmueble no había nadie cuando dio origen el fuego, "de milagro, como si alguien me dijo, mirá, se te está quemando la casa. Gracias a Dios no hay pérdidas humanas, solo daños materiales, todo los enseres de mis hijos quedaron reducidos a cenizas", mencionó.

Cuatro medios de transporte contra incendios con miembros de los bomberos unificados atendieron la emergencia logrando sofocar las llamas y de esta manera evitar la propagación en la casa y otros hogares aledaños, las investigaciones a cargo del cuerpo bomberil y peritos de la Policía Nacional determinarán las causas del porqué se originó el fuego.

Las autoridades que velan por la seguridad de la población recomiendan tomar medidas de precaución, revisar las conexiones en el sistema eléctrico y desconectar todos los electrodomésticos al momento de salir de sus viviendas.