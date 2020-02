Managua: Mujer apuñala a taxista para robarle sus pertenencias

Foto: TN8

Tratar de ganarse el pan de cada día casi le cuesta la vida a un taxista que fue victima de una mujer que se hizo pasar como pasajera con intenciones de robarle, el obrero del volante se resistió al robo y la mujer enfurecida le propinó una estocada en el pecho, este suceso se dio de los semáforos del Jonathan Gonzalez, 3 cuadras al sur.

En esta historia se cuentan dos versiones, el taxista alegó que la mujer le hizo parada como cualquier pasajera, pero en el camino le pidió dinero e intento robarle, la dama por otro lado, se defiende diciendo que el prestó sus servicios como acompañante y luego éste se negó a pagarle.

"Yo ando trabajando como todos los días y esa mujer me hizo la parada como cualquier cliente, después me dijo que le pagara su dinero, se puso como loca a decir que iba a gritar sino le pagaba, yo le contesté que estaba loca, que no andaba y que porque le tenia que dar, entonces se enojó y me apuñaló, intentó salir corriendo con mis pertenencias, pero la gente me ayudó a detenerla", comentó el taxista.

Personas que se encontraban a las afueras de su casa y presenciaron el suceso afirmaron que el taxista, identificado como Leonel Ampie, fue victima de esta mujer que es conocida por cometer robos.

"Ella se quiso escapar con las cosas del pobre señor que se anda ganando la vida, pero unos muchachos que estaban aquí afuera no la dejaron escapar y llamaron a la policía, el pobre viejito salio del carro presionándose el pecho por la herida que le hizo", afirmó un testigo.

La mujer, quien no quiso brindar su nombre, mencionó que, "yo solo me defendí de ese hombre, el y yo habíamos acordado algo, pero no me quiso pagar y yo soy loca, no me iba a dejar de él, por eso lo apuñalé".

Agentes policiales se hicieron presente al lugar para hacer las investigaciones de este caso, la mujer fue llevada en calidad de detenida a una estación policial hasta que se aclare que fue lo que paso realmente.