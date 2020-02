Camión impacta camioneta y provoca su vuelco en Villa Sandino

Foto: TN8

Tremendo susto se llevaron los ocupantes de una camioneta el miércoles al ser impactados por un camión, perdiendo el control, dando varias volteretas hasta precipitarse a un guindo a un lado de la vía, en el km 216 de la carretera en Villa Sandino, Chontales.

El vehículo era conducido por el señor Bayardo José Duarte de 39 años, quien viajaba en compañía de su hijo de 12 años de edad, el que sufrió una herida leve en la cabeza debido al vuelco. Ambos se trasladaban de Wapi hasta la capital Managua cargados de queso.

El hecho ocurrió en el sector de Las Pedreras, sobre el tramo carretero que conduce de Muhan hacia La Gateada, en Villa Sandino.

Testimonio del conductor afectado

"Con la cola del camión me agarró la parte izquierda de la camioneta, ahí fue donde se me desestabilizó, perdí el control totalmente cuando me vine a caer a este lado del guindo. Gracias a Dios no pasó nada, queso transportaba y pedí ayuda. El vehículo está destruido y tuve una pérdida grande con el queso", expresó Bayardo Duarte, conductor del vehículo.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar a realizar el levantamiento del croquis y debidas investigaciones del accidente de tránsito.

El llamado a los conductores de vehículos es a manejar con las debidas precauciones, revisar su vehículo antes de salir a su destino, acatar las señales de tránsito para evitar más accidentes sobre las carreteras de nuestro país, recuerde que su familia lo espera en casa.

Siempre hay que ser muy precavidos en las carreteras y es mejor manejar a la defensiva, antes lento y seguro que rápido y con tragedia posterior.