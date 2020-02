Taxista provoca accidente en Managua y se da a la fuga

Foto: TN8

Doña Ivania del Carmen Narváez Vela, de 56 años, salió de su vivienda este miércoles a legalizar un permiso para la circulación de su moto taxi, sin imaginar que sería protagonista de un accidente vial, de la Rotonda La Virgen, dos cuadras arriba, Managua.

Resultó con heridas, golpes y quemaduras por fricción en diversas partes del cuerpo, al volcarse la caponera en que viajaba después que el conductor realizara una maniobra para no impactar contra un taxi, cuyo cadete supuestamente les invadió carril para recoger un pasajero que solicitó el servicio.

“Venimos de arriba hacia abajo, de repente un taxi color blanco que no le pudimos tomar la placa, nos invadió carril para levantar un pasajero que le hizo parada. El conductor de la moto taxi para no darle atrás giró el timón a la izquierda y ahí nos volcamos; ella es la dueña. A nosotros no nos pasó nada“, manifestó Carlos Rostrán, quien veía también de pasajero.

"Cuando íbamos pasando, la señora ya estaba ahí en el pavimento, dicen que un taxista se les metió, se volcaron y se dio a la fuga", manifestó Doña Lucía Valle, quien pasaba junto a su esposo por el lugar.

Narváez recibió la asistencia por parte de técnicos en emergencias médicas de Cruz Roja Nicaragüense, quienes decidieron remitirla al centro asistencial más cercano para que fuese valorada por galenos de turno.

“Presenta contusiones más una herida en el ojo izquierdo. Gracias a Dios no hay fracturas ni traumas severos, su presión está bien pero la vamos a trasladar al Hospital Alemán“, dijo Jimmy Gómez, paramédico de Cruz Roja Nicaragüense.

Recomendaciones

La cortesía, el no abusar de la velocidad y conducir siempre a la defensiva, pueden hacer la diferencia para evitar percances viales que dejan lesionados y en ocasiones tragedias con víctimas mortales.

El imprudente taxista ya está siendo circulado por la Policía Nacional, el cual no correrá largo antes de ser detenido para que pague por el error cometido.