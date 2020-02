Querer arreglar problemas a golpes deja a una mujer lesionada en Estelí

Foto: TN8

Una riña entre cuatro mujeres dejó a una de ellas con golpes de consideración, tras querer resolver sus conflictos a través de los golpes en una comunidad del departamento de Estelí.

Las supuestas agresoras solo esperaron que terminara la jornada de trabajo y aprovechar el momento en que la víctima se dirigía sola hacia su vivienda, para asestarle varios golpes que la dejaron casi inconsciente.

“Lo que pude ver es que la agredida estaba discutiendo con una, pero luego llegaron dos más y la agarraron a golpes, no se pudo defender, con lo que encontraban le daban, "anantes" no la mataron porque cayó desmayada y la fuimos a traer, no conozco bien a esas mujeres, pero creo que la familia tiene que poner la formal denuncia”, manifestó una familiar de la lesionada.

Aparentemente tenían rencillas personales y pensaron que lo resolverían por la vía de la agresión, Belkis María Martínez Benavidez, de 29 años de edad, fue quien se llevó la peor parte, porque le lanzaron piedras y la golpearon con un trozo de madera en varias partes de su humanidad.

“Ambas mujeres viven cerca de donde se agredieron, pero no fue la mejor manera de resolver sus problemas, todo se arregla ablando, dialogando y peligroso que esto vuelva a pasar, las tres mujeres que hicieron esto tienen poco de vivir aquí y en este lugar todos los habitantes se conocen y nunca han tenido problemas solo esta vez”, expresó Pedro Torrez, uno de los testigos.

Las supuestas agresoras son identificadas únicamente como Sorayda, Yuri y Erika, las tres son familiares, en tanto la Policía Nacional están investigando este caso.

Las involucradas son habitantes de la comunidad Isidrillo, al este del municipio de Estelí, esta actitud ha sido una mala decisión por parte su parte, pues se tendrán que ver las caras en los juzgados para que respondan por la agresión cometida.