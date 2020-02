Chavalo termina en el pavimento por conductor imprudente en San Judas

Foto: TN8

Sobre el pavimento, con golpes en el cuerpo y heridas en el rostro, resultó Marcos Yahir Álvarez de 18 años, al ser impactado este martes por un camioncito repartidor de productos, conducido por José Daniel Casco, en el sector de San Judas, Managua.

El accidente se registró en una de la calles principales de este barrio capitalino y pese a que testigos argumentaban que Casco irrespetó una señal de Alto, éste señaló que el motociclista aventajó sin la más mínima precaución.

Lee también: Dos muertos por accidentes de tránsito en Diriamba y Yalagüina

"Yo me detuve en el Alto, lo que en realidad sucedió es que él aventajó un taxi que viene a su izquierda. Yo ya estoy adentro cuando escuché el pencazo (impacto). Me comprometió en mi trabajo, íbamos el ayudante y yo y a traer un guarda de seguridad que me escolta en esta zona y ya ve", argumentó.

En una ambulancia del Ministerio de Salud fue trasladado el lesionado, mientras el conductor del microbús o camioncito sería remitido en calidad de detenido a la delegacion policial del Distrito III de Managua.

Falta de visibilidad

"Lo que en realidad sucede es que las ramas de ese árbol que está ahí, no permite que los conductores se percaten que ahí hay un Alto. Es triste lo que pasó, el muchacho gracias a Dios andaba su casco y viajaba solo", dijo una habitante de la zona, que de forma solidaria guardó el casco del infortunado joven.

En el lugar del accidente sería levantado el croquis correspondiente.

Las causas que provocan percances viales continúan siendo el irrespeto a las señales de tránsito, el estado de ebriedad, los giros indebidos y aventajar sin precaución alguna.

Cabe destacar que 13 personas perdieron la vida en la última semana y 44 resultaron lesionadas por accidentes de tránsito, esto según reporte oficial de la Policía Nacional.