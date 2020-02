Motociclista directo al hospital tras accidente en Las Colinas

Foto: TN8

La falta de cortesía al ceder el paso aparentemente fue la causa de un accidente de tránsito entre una camioneta y una motocicleta, donde resultó con una fractura en su pierna izquierda y golpes en distintas partes de su cuerpo, el joven Luis Manuel Palma de 25 años de edad, este suceso ocurrió en la primera entrada a Las Colinas, en Managua.

El motociclista se dirigía a su vivienda después de un largo día de trabajo, pero a una corta distancia antes de llegar ocurrió el percance vial que lo dejó tendido en el pavimento, sin poder moverse por las lesiones que sufrió al ser impactado por una camioneta.

Familiares de Luis llegaron rápidamente al lugar del accidente, muy preocupados por lo que había pasado, pues alegaron que él es muy cuidadoso al conducir y nunca le había pasado algo así.

Entre lagrimas, la mamá del motociclista comentó: "yo estaba llegando del trabajo cuando recibí una llamada, diciendo que mi hijo había sufrido un accidente, así que me vine rápido, pero gracias a Dios no me le pasó nada grave a mi muchachito, de esa fractura él se recupera, yo lo que agradezco es que Dios guardó su vida, porque él es un buen muchacho, venía de su trabajo".

La motocicleta tenía como características color azul con negro, marca Hero Glamour con el numero de placa M 156063 y el otro vehículo involucrado era una camioneta cerrada, color dorado.

Una ambulancia del MINSA se hizo presente para estabilizar al accidentado y posterior trasladarlo al Hospital Salud Integral, donde sería atendido por especialistas y para que valoren la gravedad de sus lesiones.

Por su parte agentes de Transito Nacional realizarían el croquis del accidente y serán ellos los que determinen el grado de responsabilidad de los involucrados.

Recuerde conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y ser cortés al manejar, para evitar mas accidentes viales en las carreteras de nuestro país.