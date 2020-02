Múltiple colisión entre vehículos en la carretera norte

Foto: TN8

La noche de este domingo en el kilómetro 31 de la carretera panamericana norte se registró un accidente de tránsito donde se vieron involucrados cinco vehículos, entre ellos un camión, un carro y tres camionetas.

Supuestamente el accidente ocurrió cuando el conductor identificado como Carlos José Mora Ordóñez de 23 años de edad, quien manejaba el carro color celeste, placa M 185 769, en supuesto estado de ebriedad intentó aventajar a un vehículo y colisionó contra el camión, cuyo conductor de nombre Yader Antonio Castillo de 26 años, intentó esquivarlo pero no pudo y terminó en un cause con todo y vehículo, los otros tres vehículos involucrados venían detrás y no guardaron su distancia, razón por la cuál también se vieron afectados.

El accidente fue grande, el carro terminó desbaratado, gracias a Dios no se reportan personas lesionadas en ninguno de los cinco vehículos involucrados, miembros de la Dirección General de Bomberos de Tipitapa y técnicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para atender la emergencia, revisaron a los que viajaban en los vehículos y ninguno ameritó traslado a un centro asistencial.

Habitantes del sector y los involucrados en el accidente reaccionaron molestos con el conductor del carro, quién andaba en supuesto estado de ebriedad, lo señalaron de haber sido el responsable, piden a las autoridades policiales que las personas que anden borrachos y manejando sean castigados y se les suspenda la licencia de conducir, ya que para muchos se está convirtiendo en una arma incontrolable.

Todos los conductores de los vehículos estaban asustados por lo ocurrido, no quisieron dar declaraciones en cámara, pero daban gracias a Dios porque solo se reportan daños materiales, no hay lesionados ni víctimas mortales.

Agentes de tránsito del distrito VIII de Tipitapa trasladarían al conductor del carro para determinar si andaba o no en estado de ebriedad.

Habitantes del sector conocido como Chilamatillo al escuchar el fuerte impacto y los estallidos de las llantas salieron corriendo, esperaban lo peor, porque en este sector se han registrado accidente mortales.

La Policía Nacional en su informe semanal sobre accidentes de tránsito siempre hace el llamado a los conductores a tener mucha precaución y acatar las recomendaciones que ellos brindan para evitar accidentes en todo el país.