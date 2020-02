Jalapa: Mujer resulta con lesiones al ser impactada por un vehículo

Foto: TN8

Los accidentes de tránsito están a la orden del día, la tarde de este viernes 7 de febrero se registró un accidente de vial en el sector número seis del municipio Jalapa.

El no tomar las medidas de seguridad a la hora de conducir sigue siendo una de las causas principales que genera accidentes de tránsito. Una persona del sexo femenino identificada con el nombre de Escarling Yaoska Pérez de 20 años de edad resultó con excoriaciones en su miembro inferior derecho, luego de ser impactada por un vehículo cuyo conductor se encontraba estacionado, pero este no se percató que la fémina realizaría un giro hacia la derecha, provocando inmediatamente el accidente.

Cabe mencionar que ambos implicados en este percance vial, circulaban de Sur a Norte sobre la misma vía.

Escarling yahoska López, víctima de accidente expresó: "me dirigía hacia mi casa de habitación cuando decidí hacer un giro hacia la derecha, pero el conductor de la camioneta color blanca no le importó que yo le pitara y pidiera vía, si no que más bien me impactó. El se encontraba estacionado pero parece que no se fijó que yo le pedí vía", refirió la víctima.

Atención

Miembros de la Dirección General de Bomberos, se hicieron presentes al lugar del suceso para brindar atención pre-hospitalaria a la víctima.

Sammy Beltrán, Jefe de unidad bomberil en Jalapa dijo: "recibimos una llamada de la población al llegar al lugar de los hechos nos encontramos con una persona del sexo femenino de 20 ante años, quien había sido impactada por un vehículo resultando con excoriaciones en sus miembros, por lo que se le brindó atención para luego ser trasladada al centro hospitalario Pastor Jiménez de la ciudad de Jalapa".

Agentes de tránsito de la Policía Nacional serán los que determinarán las verdaderas causas y el grado de culpabilidad de quien provocó este percance vial.