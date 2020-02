Managua: Obviar señales de tránsito manda a motociclista al hospital

Foto: TN8

Eduardo José Palacios Potoy de 44 años es habitante de Ticuantepe, en el departamento de Managua,él iba en su vía con dirección a su hogar y a una velocidad moderada, pero jamás se imaginó que el conductor de otra motocicleta lo impactaría en la parte trasera.

Se dice que Ramón Alberto Vargas García de 34 años, sin viajar a la defensiva y a exceso de velocidad, no se percató que adelante iba otro motociclista, por lo que lo impactó bruscamente, resultando con golpes de consideración el ciudadano Eduardo José.

"Yo vengo de norte a sur y a una velocidad bastante moderada, yo a él lo veo por los retrovisores que viene a una velocidad bastante rápida, pero jamás imagine que me iba a colisionar en la parte trasera de mi moto, a mi, gracias a Dios, no me pasó nada, no me caí ni de la moto, quien resultó con golpes de consideración fue él (Ramón Alberto Vargas), la moto ahí se repara lo importante es que hay vida por que gracias a Dios no venían otros vehículos atrás", fue lo que declaró Palacios, uno de los involucrados en este incidente.

Por su parte, Lesther Munguía, técnico de emergencias de la Cruz Roja nicaragüenseque presentaba "lo que es policontuciones en diferentes partes del cuerpo, desconocemos las causas del accidente, su condición es estable".

El hombre de 34 años fue asistido por cruzrojistas y trasladado al Hospital de referencia nacional Manolo Morales, donde seria atendido y valorado por médicos de turno.

Conducir con precaución y a la defensiva son estrategias que se deben cumplir para evitar accidentes de tránsito que cobren vidas humanas.