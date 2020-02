Delincuentes se meten a robar un negocio de celulares en Estelí

Foto: TN8

Aprovechando la madrugada y que no hay cámaras de seguridad, delincuentes ingresaron a un negocio en Estelí donde venden celulares y hacen reparaciones.

“Como guarda de seguridad siempre estoy pendiente de los negocios. Tengo 12 años de estar brindando mi servicio por el sector del Mercado Alfredo Lazo. Hasta ahora ocurrió esto, cuando veo que el local no tiene los candados yo me preocupé, pensé que era el propietario que estaba adentro, pero después nos dimos cuenta que se habían metido a robar. Todavía no se sabe quiénes son, pero la policía realizó las investigaciones”, dijo Donaldo Dávila, guarda de seguridad.

El local está ubicado en el costado norte del Mercado Alfredo Lazo, en el que según el propietario lo que se llevaron los ladrones fueron ocho celulares de diferentes marcas y una Tablet, todo valorado en un aproximado de 1 mil 200 dólares.

“Cada mañana me dirijo hacia el gym (gimnasio) y paso al frente de mi negocio, cuando me dijeron que varios individuos se habían metido a robar. Se llevaron varios celulares y caros; se me va a hacer difícil recuperarme de esto, lo que me va tocar es reforzar la seguridad en el local”, recalcó Luis Benavidez, propietario del negocio.

Algunos habitantes escucharon cuando estaban tratando de romper los candados del portón, pero por temor decidieron no salir.

Investigación para capturar a los delincuentes

La Policía Nacional investiga el caso para poder interceptar y capturar a los que cometieron este delito.

Por este sector del mercado no son frecuentes este tipos de robos, ya que las autoridades realizan constantemente los patrullajes para evitar estas situaciones, pero en esta ocasión los amigos de lo ajeno por el momento se salieron con la suya, pero es cuestión de tiempo para que estén tras las rejas.