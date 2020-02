Delincuentes asesinan a un hombre en el barrio Tierra Prometida

Foto: TN8

En un charco de sangre fue dejado el cuerpo sin vida de un hombre de identidad desconocida. Se presume que delincuentes lo atacaron y le propinaron un brutal golpe con una piedra en la cabeza, lo que provocó que perdiera la vida de manera instantánea.

El hecho se produjo en el barrio Tierra Prometida, en Managua.

Testigos aseguran que escucharon gritos y personas tirando piedras, cuando salieron de sus casas para ver qué estaba pasando, vieron el cuerpo de un hombre tirado a las orillas de un cauce y llamaron a las autoridades correspondientes.

Técnicos de Cruz Roja atendieron el llamado de emergencia, ya que se creía que el ciudadano estaba solamente herido, pero cuando llegaron al lugar este ya no presentaba signos vitales por el salvaje golpe que recibió en la cabeza.

"Mis hijos estaban jugando y escucharon la bulla, así que me alertaron. Cuando venimos ya estaba la Policía y el hombre tendido en el suelo sin vida, al parecer delincuentes lo atacaron, pero no sabemos quién es ya que no pudimos verle la cara porque ya estaba tapado", relató una habitante de la zona

Pobladores que viven cerca del lugar donde se dio esta terrible crimen se mostraron consternados, porque aseguraban que un caso de esta magnitud no se había vivido por el barrio y piden a las autoridades más seguridad para evitar que se vuelva una zona peligrosa.

Agentes policiales se hicieron presente a la escena del crimen para acordonar la zona y realizar las investigaciones de este caso y dar con el paradero de los delincuentes que acabaron con la vida de este ciudadano.

Por su parte médicos forenses harían el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Instituto de Medicina Legal y practicarle la debida autopsia que determinará la causa exacta de su muerte y ayudara a la investigación policial.