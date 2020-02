Taxista nicaragüense denuncia a joven por difamarlo en redes sociales

Foto: TN8

El ciudadano Pablo Antonio Córdoba de 29 años, realizó una denuncia pública para limpiar su nombre, ya que asegura que un joven que se nombra Nicaragua Ely Dominic en las diferentes redes sociales lo está difamando.

Pablo Córdoba es cadete de taxi y conduce un vehículo Hyundai color gris de la cooperativa Eclipse, con placa M 06454.

"Me anda dejando por el suelo en las diferentes redes, la verdad yo no sé quién sea este joven, jamás lo e visto en mi vida. Él dice que yo lo quería violar, pero todo es a través de páginas falsas, supuestamente él habita en Villa Venezuela, en el andén 4. Yo ya fui a la policía para poner una contra denuncia y ya solo se está esperando su captura", aseguró Córdoba.

Los hechos

Según Pablo, el día 25 de enero que se realizó la denuncia en su contra en Facebook, él no trabajó en el taxi y asegura que únicamente él es quien maneja ese vehículo.

"Ese día este carro estaba en el turno de la tarde y él asegura que me abordoó a las 10:00 am en la Rotonda Cristo Rey, pero yo tengo testigos que no trabajé ese día. Así mismo él aseguró que yo lo iba a llevar a un hospedaje y lo dejé tirado detrás de la DGI de la Catedral (de Managua), pero ahí es imposible por que siempre hay policías alrededor", dijo Pablo a tn8.tv.

El denunciante no posee antecedentes delictivos en su récord de policía y asegura ser una persona honrada y trabajadora, por lo cual solicita a la persona que realiza esta denuncia recapacite sobre cómo está actuando y el daño que le está creando y si se trata de una broma de mal gusto, pide que por favor dejen de hacerlo ya que él es el único sustento de su familia.