Irrespeto a señal de Alto deja dos lesionadas en Carretera a Masaya

Foto: TN8

Los accidentes de tránsito son el "pan" de cada día en Managua, esta vez fueron dos jóvenes que viajaban como pasajeras las lesionadas, producto de una colisión en el kilómetro 11 de la carretera a Masaya.

"Lo que pasa es que la camioneta se cruzó el alto y el vehículo venía de Las Colinas hacia Masaya y fue cuando le dio y le botó el "mataburros", ahí fue cuando se estrelló contra el poste el carro", afirmó Marcos Rojas, testigo del hecho.

El incidente ocurrió a tempranas horas de este domingo al momento en el que una camioneta marca Toyota placa M 257 098 irrespetó una señal de Alto y no se percató que circulaba el ciudadano Elvis Ortega abordó de su vehículo, donde las jóvenes Nanci José Moreno y Jorling Maradiaga fueron las que se llevaron la peor parte.

"Yo vengo al suave, lo que dice el señor es que el vehículo que viene de el carril izquierdo le dio pasada, y claro era una camioneta no me pude percatar, solo vi que el ya estaba en medio; para no estrellarme trate de esquivarlo pero ya no pude, ellas (las 2 jóvenes) me venían acompañando, una venía adelante y la otra venía atrás", refirió Elvis Ortega, conductor del liviano vehículo.

Al lugar se hicieron presentes técnicos en atención prehospitalaria de la Cruz Roja para atender a las jóvenes, mismas que serían trasladadas al hospital Manolo Morales, para ser atendidas por médicos especialistas, y agentes de tránsito se encargarían de estudiar la escena y determinar la responsabilidad de los conductores.

"Están poco graves ya que llevan doble fractura en el brazo y en el tobillo, aparte lleva un trauma en el tórax", dijo Gerardo Alfaro, técnico de la Cruz Roja.

Tragedias menores como esta ocurren el fracciones de segundos, pero pueden evitarse practicando la cortesía y amabilidad, valores que todo conductor debe tener a la hora de estar tras el volante.