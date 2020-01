Delincuentes “arrasan” con una mueblería del barrio Francisco Meza

Foto: TN8

La madrugada de este jueves delincuentes irrumpieron una mueblería ubicada en el barrio Francisco Meza, entre las pertenencias que se llevaron estan materiales y herramientas para realizar muebles, valorados en 38,000 córdobas.

El local esta ubicado sobre la calle principal de ese populoso barrio, propiamente del colegio Cristo Rey 1 cuadra al lago, conocido como Mueblería Iveth.

“Se metieron por la parte trasera del local, entre las cosas que se llevaron están taladros, pulidoras, coches y todo lo que son herramientas de trabajo; ahora no sabemos como haremos para sacar los pedidos que ya estaban, ya que nos dejaron sin nada”, expresó uno de los trabajadores.

El negocio es propiedad de doña Rosa Iveth Sevilla González, cabe destacar que esa zona es muy peligrosa y constantemente los dueños de negocios ubicados en ese sector han sido víctimas de robo por parte de los dueño de lo ajeno, quienes sin medir ingresan a los locales para sustraer lo que hay dentro de ellos.

Tras la pista de los delincuentes

“En la mañana que vine al negocio, en lo primero que me fijo es que el router de Tigo no está, fue en ese instante que empecé a ver que más hacia falta; el 31 de diciembre ya se me habían metido, pero no puse denuncia porque no fue tanto, esta vez sí prácticamente me dejaron en la calle, todas las herramientas se me las llevaron y material para realiza muebles”, adujo Rosa Sevilla, dueña de la mueblería.



Agentes del Distrito IV de la Policía Nacional, se hicieron presentes al lugar de los hechos, para levantar el peritaje correspondiente al caso, así mismo con las pistas recabadas ya se encuentran tras los autores del robo y se cree que sean personas aledañas a la zona, que estudian muy bien los negocios del sector.