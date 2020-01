Dormirse al volante provoca que se estrelle con un semáforo en Managua

Foto: TN8

Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este miércoles dejó tres personas lesionadas, después que el conductor del carro en el que viajaban se durmiera al volante y terminara estrellándose contra un semáforo.

Las señoras de la tercera edad, pasajeras dentro del vehículo, iban a una clínica a la hora del percance vial, sin imaginar que terminarían en un hospital a causa de las lesiones que recibieron por el impacto, ocurrido exactamente en la entrada al barrio Hugo Chávez, en Managua.

En el carros iban las tres mujeres que prestaron los servicios de un vehículo privado para que las llevara a una clínica, pero no pudieron llegar a su destino al sufrir el aparatoso accidente.

El hombre que manejaba el carro color gris con número de placa M 247948, fue identificado como Daniel Blanco López, quien resultó ileso en este accidente de tránsito que le dejó cuantiosos daños materiales a su vehículo.

"Me desconecté"

"Creo que me dormí al volante porque yo venía despacio, cuando intenté cambiarme de carril como que me desconecté o algo así porque logré reaccionar cuando impacté contra el semáforo. No sé ni cómo pasó esto, solo iba a dejar a las señoras a una clínica porque presto los servicios de vehículo privado y después de dejarlas ya iba para mi casa, pero desgraciadamente pasó esto", expresó nervioso el conductor del carro.

Para atender la emergencia fueron necesarias dos unidades una de la Cruz Roja Nicaragüense y otra del MINSA, quienes brindaron los primeros auxilios a las personas heridas y posterior fueron llevadas al Hospital Alemán Nicaragüense, para ser valoradas por médicos de turno

Por su parte agentes policiales se presentaron al lugar para realizar entrevistas y el croquis del accidente de tránsito, para determinar las causas de este percance vial donde tras personas resultaron lesionadas.