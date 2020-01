"Triángulo de la Muerte" apaga otra vida en Pochomil

Foto: TN8

Este fin de semana se reporta una persona fallecida por sumersión en el centro turístico Pochomil, quien al momento de la tragedia se encontraba bañándose con dos familiares más y repentinamente fueron arrastrados por una corriente marina hacia las profundidades.

Esto se dio en la peligrosa zona conocida como el Triángulo de la Muerte, siendo rescatados por brigadistas de la Cruz Roja Nicaragüense y trasladados al centro de salud de Masachapa, donde el señor Carlos Pérez se rindió ante la muerte.

“Cuando nosotros nos encontrábamos realizando prácticas se dio el suceso de tres rescates. Uno iba bien mal, al llegar al centro de salud los médicos hicieron todas las maniobras de primeros auxilios pero lamentablemente uno falleció. El problema es que muchas personas no conocen dónde queda este punto de corrientes fuertes y si lo conocen cuando están en estado de ebriedad no nos hacen caso“, expresó Claudia Morales, jefa departamental de Cruz Roja Nicaragüense.

Más rescates

Solo habían transcurrido unos minutos cuando en la misma zona dos personas de la tercera edad se estaban ahogando y fueron rescatadas con vida por miembros de la institución de primeros auxilios.

La señora Rosa Muñoz, originaria del departamento de Carazo, pasó el susto de su vida como lo explica ella, al sentir que su vida corría peligro cuando se introdujo al mar y no podía salir debido a las fuertes corrientes que emergen de la peligrosa zona antes mencionada.

“Estábamos bañándonos tranquilamente frente al Hotel Summer, yo no sabía que habían corrientes tan fuertes y por eso me metí sin ningún temor, cuando sentí que me llevaban para dentro y no podía salir. Si no fuese por los compañeros socorristas no estuviéramos con vida, por que otra señora también estaba siendo arrastrada", añadió la señora Muñoz.

En total se reportaron cinco incidencias en las que cuatro personas fueron rescatadas con vida y una persona falleció por sumersión.

En lo que va del año ya suman cinco personas que pierden la vida por esta misma causa.