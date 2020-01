Joven es acusada de encubrimiento del femicidio en Jinotepe

Foto: TN8.

Ante el juez Félix Jacinto González del juzgado en Jinotega fue llevada la adolescente de 17 años de edad, acusada de encubrimiento del delito de femicidio, que presuntamente cometió Jeyson Castro Ortez de 33 años de edad, quien según el Ministerio Público fue quien privó de la vida a una joven enfermera el pasado 19 de enero.

La menor, según la defensorí,a no sabía que el hoy acusado de femicidio había cometido tal acto, además de agregar que la fiscalía carece de elementos probatorios que vinculen a la adolescente con el encubrimiento .

La adolescente de iniciales M.R.P.R tuvo la oportunidad de hablar sobre el juez y expresó que ella se encontraba en un campo de Nagarote celebrando el campeonato de un partido cuando se apareció su pareja, (Pablo Briones), junto al acusado Jeyson Castro.

De ahí se fueron hacia la casa de su pareja los tres juntos montados en la moto; pero que su pareja lo presentó como su hermano y no mencionó que éste anduviera huyendo de la policía. "Esa es la verdad", dijo la adolescente.

Familiares de la víctima estuvieron presentes en la audiencia y a la salida del juzgado gritaban que lo mismo le iba a pasar a ella por encubridora.

Al final la defensa pidió el arresto domiciliar por tratarse de una menor edad, pero esta fue negada por el juez por tratarse de un hecho grave, del cual ella puede huir para no enfrentar el juicio.

El juez mandó a la fiscalía a ampliar la acusación con un tiempo de cinco días, según dijo la madre de la adolescente acusada, ésta tenía cuatro días de convivir con Pablo Briones, quien supuestamente llevó a Jeyson y se lo presentó como su hermano sin mencionar el delito que había cometido.

Captura del femicida

Este jueves la Policía Nacional del departamento de Carazo informó sobre la captura y proceso que llevará el delincuente Jeyson Castro Cortez, quien cometió femicidio contra Ruth Elizabeth Aburto Acevedo, hecho ocurrido en Jinotepe.

"No recuerdo nada", dijo Jeyson ante la pregunta de periodistas, afirmando que llevaba un año de relación con la víctima. Así mismo asintió con la cabeza cuando un periodista le preguntaba si estaban tomados esa noche.

"Estoy mal, no lo hice yo, pero me siento mal por lo que pasó", trató de defenderse el hombre, quien además dijo que no fue que huyó, sino que "andaba buscando a familiares" para que hicieran algo con respecto al homicidio.

Sin embargo, todas las pruebas e investigación policial demuestran cómo sucedieron las cosas, a como explicó el comisionado Pedro Argueta, jefe policial en Jinotepe.

Cabe señalar que Jeyson Castro tiene antecedentes de terrorismo y robo con intimidación.