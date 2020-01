Capturan al autor del atroz femicidio de una joven en Jinotepe

Foto: TN8

Este jueves la Policía Nacional del departamento de Carazo informó sobre la captura y proceso que llevará el delincuente Jeyson Castro Cortez, quien cometió femicidio contra Ruth Elizabeth Aburto Acevedo, hecho ocurrido en Jinotepe.

"No recuerdo nada", dijo Jeyson ante la pregunta de periodistas, afirmando que llevaba un año de relación con la víctima. Así mismo asintió con la cabeza cuando un periodista le preguntaba si estaban tomados esa noche.

"Estoy mal, no lo hice yo, pero me siento mal por lo que pasó", trató de defenderse el hombre, quien además dijo que no fue que huyó, sino que "andaba buscando a familiares" para que hicieran algo con respecto al homicidio.

Sin embargo, todas las pruebas e investigación policial demuestran cómo sucedieron las cosas, a como explicó el comisionado Pedro Argueta, jefe policial en Jinotepe.

Cabe señalar que Jeyson Castro tiene antecedentes de terrorismo y robo con intimidación.

Los hechos

La institución del orden indicó que fue el domingo 19 de enero a las 8:35 de la noche que se conoció de este hecho sucedido del banco, 4 cuadras y media al norte, en Jinotepe.

Ahí encontraron el lamentable hecho, en que resultó fallecida la jovencita Ruth Elizabeth Aburto Acevedo, al recibir herida cortopunzante en la parte detrás de la cabeza y otra herida en la mano.

Se conformó equipo técnico de la Policía Nacional y conocieron que el autor del delito de homicidio era Jeyson Castro Cortez de 30 años de edad.

Como resultado de las investigaciones, circularon la identidad del delincuente, quien había huido del lugar a bordo de una motocicleta, además de haberse llevado una computadora y un revólver calibre 38, que poseía de forma ilegal.

Las evidencias obtenidas fueron las muestras de sangre y vestimenta de la víctima que tenía manchas hemáticas, y que en el lugar donde falleció había un charco de sangre. Además el delincuente se llevó el arma.

Especialistas de Criminalística hicieron peritaje con resultados positivos, con respecto a muestras de sangre de la víctima, armas y así mismo testigos que reconocen como autor de este hecho atroz a Jeyson Castro Cortez.

El acusado fue capturado por la Policía la noche del lunes en Nagarote y sus planes de escape se esfumaron.

Toda esta información fue entregada a la orden del Ministerio Público.

Las autoridades del orden también capturaron a Pablo Antonio Briones Cardoza, quien intentó ayudar al delincuente para que huyera hasta Honduras. También está involucrada una adolescente que junto con Pablo estaban buscando la forma de vender la motocicleta, revólver y computadora, tratando de conseguir dinero para dicha fuga.