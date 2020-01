Chontales registra primer fallecido en accidente de tránsito

Foto: TN8

El señor Noel Ernesto Sandoval de 44 años de edad, y originario del municipio de Santo Tomás, es la primera víctima por accidente de tránsito en el departamento de Chontales.

El hecho ocurrió el pasado martes a eso de las 9:40 de la noche, en el kilómetro 177.5 sobre la carretera Santo Tomás a Juigalpa, cuando Freddy José Duarte Valverde conducía la camioneta Hilux color gris Placa CT 11083, con dirección de sur a norte, aventajando en una subida al vehículo color verde placa CT10465 conducida por Juan Ramón Martínez Martínez, quien se encontraba estacionado en su vía derecha momentos en que se bajaba la víctima, impactándolo a un costado, por lo que quedó debajo de las llantas del carro.

El conductor Freddy Duarte luego del impacto se dio a la fuga, dejando a la víctima ensangrentada en el pavimento, testigos le dieron persecución, alcanzándolo a unos 40 metros del percance en el sector La Ladera, carretera que conduce a Juigalpa.

El lesionado fue auxiliado por personas que se encontraban en el sector, trasladándolo de manera inmediata en un vehículo particular al centro asistencial de Santo Tomás, rindiéndose ante la muerte minutos más tarde de su ingreso.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional se presentaron al lugar a realizar las respectivas investigaciones de la tragedia.

Lee también: Niña de 3 años murió arrollada por irresponsable conductor en Managua

"Del impacto yo me dejé ir con mi celular alumbrar y en eso veo a mi cuñada pidiendo auxilio, que a Noel lo atropelló un carro, él quedó en el suelo debajo de la camioneta con el miembro inferior desprendido, mi hermano se estaba bajando de la camioneta porque estaban bajando unas naranjas", relató Rosa Amelia Sequeira Sandoval, hermana de la víctima.

"No pedimos plata, pedimos justicia, que la muerte de mi hermano no quede impune, se tiene que castigar al peso de ley y tiene que haber justicia, el muerto no es un perro, es un ser humano", manifestó Amelia Sandoval.