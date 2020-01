Bomberos evitan que casa quede reducida a cenizas en Jalapa

Foto: TN8

La irresponsabilidad por parte de los propietarios de una vivienda, provocó que esta tomara fuego debido aparentemente un descuido por parte del señor Douglas Soto, dueño del inmueble, quien había dejado encendido un cigarrillo sobre su cama.

Una llamada de emergencia hizo que los miembros de la Dirección General de Bomberos se movilizaran al sector número seis del municipio de Jalapa para sofocar un incendio estructural que se había originado en el interior de una vivienda.

Entre los daños ocasionados están la quema de una cama matrimonial, ropa de cama y ropa de vestir; el hecho se registró a eso de las siete y treinta minutos de la noche de este sábado 18 de enero.

William Moreno, Bombero de Jalapa, aseguró que recibieron una llamada, en el que indicaban sobre la situación.

"Recibí una llamada de emergencia por parte de los pobladores de este sector ante la situación ocurrida de un incendio que se había originado en una casa de habitación por un descuido de su propietario, lo cual atendimos rápidamente, es importante que las personas tomemos las medidas de seguridad a la hora de incidentes como estos ya que exponen la vida de las personas", se refirió.

Así mismo dijo sobre las medidas de seguridad como son: revisar el tendido eléctrico de sus casas, mantener las normas de conductas, la responsabilidad sobretodo.

"Nosotros estamos atentos al llamado de la población para brindar respuesta inmediata y así poder salvaguardar las vidas de nuestras familias", subrayó el miembro del cuerpo bomberil.

Cigarrillo provocó el suceso

Douglas Octavio Soto, dueño de la vivienda, indicó que al momento del suceso lo que ocurrió fue que dejó un cigarro encendido sobre su cama.

"Me encontraba dentro de mi hogar cuando dejé un cigarrillo encendido sobre mi cama y no me percaté cuando ya se había originado el siniestro que gracia a Dios sólo dejó pérdidas materiales reparable", expresó el propietario del inmueble.

Afortunadamente en este siniestro no hubieron víctimas que lamentar, sólo cuantiosos daños materiales, es por eso que miembro del cuerpo bomberil brindaron recomendaciones para evitar situaciones como estas.