Cuatro personas lesionadas en accidente de tránsito en Estelí

Foto: TN8

Una joven y su padre en dos ocasiones han sido víctimas de accidentes de tránsito en menos de un año, por muy curioso que parezca, los conductores quienes los impactaron con sus vehículos no respetaron las señales de alto.

"Estoy muy preocupada porque con mi padre ya son dos veces que nos colisionan, siempre vamos en nuestra preferencia y despacio, la verdad que solo Dios nos protegió porque fue fuerte el impacto a mi me lanzó a varios metros sobre la carretera, no se cual es la prisa que tienen algunos motociclistas, no respetan las señales de tránsito", mencionó Soley Moreno, lesionada.

Recién había comprado productos para el hogar y se dirigían hacia su vivienda abordo de una motocicleta de oeste a este, cuando el semáforo conocido como ENABAS, sobre la carretera panamericana, les permitió el paso, en ese momento dos adolescentes supuestamente circulaban a exceso de velocidad en otro medio de transporte, de norte a sur, aventajando a otros vehículos ocurriendo el percance.

Juan Moreno Cruz dijo que el estaba estacionado en la motocicleta y venia de acompañante con su hija cuando el semáforo se puso en verde, "yo continué mi marcha, de repente dos chavalos en otra moto venían a exceso de velocidad, ellos tenían que esperar, pero nos les importó y se estrellaron conmigo, ya no respetan ni los semáforos, eso es preocupante".

Las cuatro personas involucradas en el accidente resultaron con lesiones de consideración en el rostro, brazos y piernas, ninguno portaba el casco de protección.

Posteriormente fueron trasladados por miembros de la Cruz Roja y bomberos unificados al Hospital Regional Escuela San Juan de Dios para recibir la atención médica y ser valorados por galenos de turno.