Nueva Segovia: Jovencita perece ahogada en famosa poza "La Lodosa"

Foto: TN8

Angie Maldonado de 15 años de edad, originaria de la comunidad Las Victorias, municipio de Murra, Nueva Segovia, pereció por sumersión en la poza conocida como "La Lodosa", en Ocotal.

Le puede interesar: Médicos del Hospital "La Mascota" realizan valoración al menor Kendry

Presuntamente la víctima habría sostenido una discusión con su papá un día antes de la tragedia por lo que decidió venirse a vivir a Ocotal con su cónyuge, un soldado del Ejército de Nicaragua.





Fue la tarde de este viernes 17 de enero que acompañada de una niña se fue a dar un chapuzón a la poza que ingresó sin conocer el lugar, se sumergió en la parte más profunda donde lamentablemente ya no pudo salir con vida.

Fueron los bomberos voluntarios de Ocotal quienes efectuaron el rescate de su cuerpo para luego ser entregado a sus familiares en el barrio El Quebrantadero, quienes lamentaban esta triste pérdida de la adolescente.

Magda Hidalgo, habitante del sector comentó que, "la muchacha no es del barrio, dicen que es de Murra y no conocemos a sus familiares, lo que sí sabemos es que se fue con otra niña a bañarse a la poza y luego tuvimos la noticia de esta tragedia, de que estaba ahogada, no sabemos nada más sobre ella".

Agregó que a lo inmediato habitantes del barrio avisaron a los familiares de la víctima, así como a las autoridades municipales.

"Como habitantes del barrio estamos aquí apoyando ante esta situación que lamentamos, hemos tenido varias tragedias en este barrio y lamentamos esta perdida", subrayó Hidalgo.

Xiomara Tercero, alcaldesa de Ocotal, está misma tarde al conocer del lamentable suceso, se dispuso a brindar acompañamiento a la familia de la occisa para las honras fúnebres, como parte de la solidaridad del gobierno.

"De la mano con esta familia que hoy sufre, en nombre de nuestro buen gobierno nos unimos al luto que provoca esta pérdida humana", dijo la alcaldesa.

Finalmente dijo que la muerte de esta jovencita a tan temprana edad nos llama a la reflexión a tener más cuidado, tomando las debidas precauciones para evitar tragedias.