Policía Nacional encuentra con vida a menor desaparecido en Acoyapa

La noche de este viernes 17 de enero autoridades de la Policía Nacional del departamento de Chontales encontraron con vida al menor de edad que se encontraba desaparecido desde el día 10 del corriente mes.

El menor ya se encuentra en el Hospital Escuela Asunción en condición delicada.

#LoUltimo #Nicaragua | Menor de edad que estaba desaparecido desde el pasado 10 de enero en el parque central de Acoyapa #Chontales fue encontrado por la Policía Nacional hace pocos minutos. El menor está siendo trasladado al Hospital Escuela Asunción en condiciones graves. pic.twitter.com/fIUo6KxjoL — TN8 Nicaragua (@canaltn8) January 18, 2020

El menor se encontraba con su papá teniendo un rato de alegría en el parque municipal de la ciudad de Acoyapa, donde el padre lo dejó jugando un rato, al regresar aparentemente por un descuido el infante desapareció sin que nadie viera con quién o quiénes se fue del lugar.

Kenia Escobar, madre del menor, había compartido al equipo informativo de tn8 que, "a eso de las 7 de la noche yo se lo presté al papá, yo me doy cuenta el domingo a las 9 y media de la mañana que el papá -él la versión que dio-, es que iba a llevarlo a pasear y a comer, pasaban las horas y él no me regresó al niño. El alega que lo dejó en el parque con unos amiguitos, no me llegó a decir que se le había perdido, a nadie le dio aviso".

#ULTIMAHORA #Nicaragua | Primeras imágenes del menor de 10 años de edad que permaneció desaparecido desde el pasado 10 de enero, cabe destacar que el menor se encuentra en estado grave y reservado. pic.twitter.com/QWXJiPPTLO — TN8 Nicaragua (@canaltn8) January 18, 2020

En estos momentos el niño se encuentra en el área de emergencias del Hospital Escuela Asunción de Juigalpa, siendo atendido por médicos de turno, a la espera que den una valoración de la condición en la que está el menor.