Impacto frontal de interlocales deja unos 20 lesionados en Ticuantepe

Este viernes el kilómetro 19.5 de la Carretera a Ticuantepe fue el escenario de un violento encontronazo entre dos microbuses interlocales, que dejó uñas 20 personas lesionadas, incluyendo niños.

Testigos refieren que el conductor del bus de Ticuantepe aventajó sin la más mínima precaución, provocando el impacto frontal que dejó en estado reservado a ambos conductores.

"Este broder (conductor del microbús rojo) aventajó a exceso de velocidad, veníamos como unas 30 personas y a la velocidad que venían los dos (...) lo importante que estamos bien, pero hay que ponerle mano dura a estos animales; los conductores van bastante lesionados", dijo Martín Mercado, sobreviviente del brutal percance.

Entre los lesionados están Marcial Antonio Hernández y Jason Enrique Solís Bustos, este último es el conductor involucrado en el accidente y quien está siendo intervenido quirúrgicamente en el Hospital Roberto Calderón.

Otros que se encuentran recibiendo atención médica son Amalia García, María Teresa Rosales Mercado, Efraín Hernández, Daysi Raquel López, Victor Manuel García Santos, José Hernández y Harold Briceño.

"Venía un (microbus) Ticuantepe adelante, entonces él aventajó por que el bus de Ticuantepe se le paró en seco. Él aventajó para no pegarle por detrás y se encontró con el microbús que venía del lado de Managua, el interlocal de La Concha, venimos de La Concha. Venimos 25, 30 lesionados, el chofer del microbús salió basntante lesionado", dijo Javier Castillo, sobreviente del aparatoso accidente.

Franklin Hernández, presunto causante del accidente, fue puesto bajo arresto por agentes de Tránsito Nacional de la estacion 5 hasta que el accidente sea determinado.

Atención médica

En el lugar fueron necesarias unas 12 ambulancias de la Dirección General de Bomberos, del Benemérito Cuerpo de Bomberos y de Cruz Roja Nicaragüense.

La población confía en que las autoridades pongan mano dura contra estos conductores, que además de desplazarse a gran velocidad exponen a la población que hace uso de este medio de transporte.

"Estos busitos se ponen a competir con otros para agarrar pasajeros y ellos no piensan que llevan personas, no animales, yo por eso no me monto en estas unidades, viera cómo corren. Muchos pasajeros lo hacemos por necesidad para trasladarnos a nuestros trabajos. Yo prefiero montarme en los grandes", dijo Nidia Hamons, usuaria de este medio de transporte.

Los vehículos serían retirados de la zona del accidente para evitar más desgracias.

Sin duda aventajar indebidamente sigue causando accidentes en Nicaragua.